Нижегородцы потеряли 1,5 млн рублей при попытке купить криптовалюту Происшествия

В Нижнем Новгороде два жителя стали жертвами мошенников, пытаясь вложиться в криптовалюту. За один день они перевели аферистам почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

38-летний инженер из Московского района зарегистрировался на биржевом портале и отправил 259 тысяч рублей на неизвестную карту для покупки цифровых активов. Позже он получил сообщение якобы от трейдера о "заморозке" монет и необходимости перевести средства на другой счет. Мужчина четырьмя транзакциями перевел еще 608 тысяч рублей, а попытку отправить 216 тысяч банк заблокировал. В результате он потерял 870 тысяч рублей.

Похожим способом обманули 50-летнего столяра из Советского района. Ему прислали ссылку на приложение с криптокошельком, куда он перевел 600 тысяч рублей, взятых в кредит.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество", ведется расследование.

Ранее сообщалось, представители МВД рассказали о самых популярных схемах дистанционного мошенничества.