Парки Нижнего Новгорода обработают от клещей до 4 апреля

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С 31 марта по 4 апреля в Нижнем Новгороде проведут акарицидную обработку восьми общественных пространств общей площадью более 116 гектаров. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".
Санитарные мероприятия начнутся 31 марта в Автозаводском парке, который будет закрыт для посещения до 16:00. После завершения работ там специалисты перейдут к обработке территорий первого и второго парковых озёр.
В течение этих пяти дней аналогичная противоклещевая обработка пройдет в парках "Дубки", "Светлоярский", Станкозавода, имени Я.М. Свердлова, а также в зоне отдыха "Щелоковский хутор".
В дирекции подчеркнули, что эти меры необходимы для обеспечения комфортного и безопасного отдыха горожан.
"Просим обращать особое внимание на детей и домашних животных, особенно в тех зонах, которые остаются открытыми во время проведения обработки", — предупредили специалисты.
Также в учреждении отметили, что график может корректироваться в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию о проведении работ можно найти в официальной группе дирекции во "ВКонтакте".
Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что месячник по благоустройству начнется с общегородского субботника 5 апреля.
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