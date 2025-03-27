Достройка стены завершается в Дивеевском монастыре

В Дивеевском монастыре завершается достройка стены с башнями общей протяженностью 1,8 км и трапезной на 550 мест для паломников.
По информации пресс-службы полпреда президента РФ в ПФО, на заседании Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко обсуждались действующие программы кластера "Арзамас - Дивеево - Саров".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что всего реализуется 176 мероприятий, из них 115 - светских и 61 - епархиальное. По словам главы региона, значительно вырос турпоток в Арзамас, а сам город стал знаковой событийной площадкой региона.
В Арзамасе на ряде объектов продолжаются ремонтные работы и благоустройство территорий, планируется строительство колокольни.
Кроме того, в Сарове специалисты принимают участие в реставрации целого ряда объектов на территории Свято-Успенского монастыря.
Ранее сообщалось, что завершение работ по строительству дороги Арзамас - Выездное запланировано на 2026 год.
Напомним также, что реставрация корпуса монастыря в Сарове должна завершиться до конца 2025 года.
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