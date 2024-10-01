Подъезд к источнику Серафима Саровского в Дивееве отремонтировали Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подъезд к источнику Серафима Саровского в Дивеевском муниципальном округе отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД). Об этом сообщили в облправительстве.

В нормативное состояние привели участок дороги до источника от Цыгановки до Новостройки общей протяжённостью более 3 км. Здесь восстановили кромку проезжей части, убрали старое покрытие и уложили новое двухслойное, а обочины укрепили щебнем. На работы было выделено 89 млн рублей.

В Главном управлении автодорог Нижегородской области отметили, что поток паломников и туристов в Дивеево увеличивается, и на данном участке дороги наблюдается высокий трафик личных автомобилей и туристических автобусов. Поэтому для ремонта использовалась асфальтобетонная смесь с улучшенными характеристиками.

В Дивеевском муниципальном округе в этом году по нацпроекту БКД отремонтировано пять участков дорог общей протяжённостью 12,6 км, стоимость работ составила 689 млн рублей. В прошлом году в нормативное состояние приведены ещё четыре участка протяжённостью 10 км на сумму 174 млн рублей.

Напомним, нацпроект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

Как сообщалось ранее, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин #607553##отметил## Нижегородскую область за хорошие результаты по нацпроекту БКД. В частности, в 2023 году регион обновил дорожную сеть с превышением показателей.