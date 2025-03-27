Размер пособий нижегородским семьям с ребёнком-инвалидом увеличат

Размер пособий нижегородским семьям с ребёнком-инвалидом хотят увеличить, сообщает НТА-Приволжье.
В частности, дополнительные меры поддержки таким семьям уже прорабатываются в Заксобрании Нижегородской области.
Речь идет как об увеличении размера самого пособия, так и о пересмотре мер поддержки данной категории в целом.
По словам спикера ЗСНО Евгения Люлина, каждое решение будет приниматься постепенно, с учетом проработки вопроса и наличии финансирования в областном бюджете. Он напомнил, что в 2024 году в регионе уже вырос размер пособия на опекаемых детей вне зависимости от возраста ребёнка, а также увеличена выплата при усыновлении ребёнка.
Как сообщалось ранее, с 2025 года вступили в силу новые правила по уходу за детьми с инвалидностью. Также сообщалось, что законопроект об обеспечении бесплатным горячим питание школьников из многодетных семей уже рассматривается в ЗСНО.
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