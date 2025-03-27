Размер пособий нижегородским семьям с ребёнком-инвалидом увеличат Общество

Размер пособий нижегородским семьям с ребёнком-инвалидом хотят увеличить, сообщает НТА-Приволжье.

В частности, дополнительные меры поддержки таким семьям уже прорабатываются в Заксобрании Нижегородской области.

Речь идет как об увеличении размера самого пособия, так и о пересмотре мер поддержки данной категории в целом.

По словам спикера ЗСНО Евгения Люлина, каждое решение будет приниматься постепенно, с учетом проработки вопроса и наличии финансирования в областном бюджете. Он напомнил, что в 2024 году в регионе уже вырос размер пособия на опекаемых детей вне зависимости от возраста ребёнка, а также увеличена выплата при усыновлении ребёнка.

Как сообщалось ранее, с 2025 года вступили в силу новые правила по уходу за детьми с инвалидностью. Также сообщалось, что законопроект об обеспечении бесплатным горячим питание школьников из многодетных семей уже рассматривается в ЗСНО.