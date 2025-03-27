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Общество

Дорогу на участке ж/д переезда по улице Кузьмина в Сормове отремонтируют

29 марта 2025 07:00  [1] Общество

Проект ремонта автодороги по улице Кузьмина от улицы Светлоярской до Циолковского на участке железнодорожного переезда в Сормове прошел госэкспертизу.

Как сообщается на портале ГИЗ ЕГРЗ, положительное заключение выдано 28 марта 2025 года. Экспертизу выполнило "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Нижегородской области.

Застройщиком выступает МКУ "ГУММИД Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что нижегородский транспортный прокурор обратился с иском в суд об обязательстве ремонта железнодорожного переезда в поселке Лукино Балахнинского района.

Также сообщалось, что суд постановил выполнить капремонт переезда через железную дорогу на Московском шоссе.

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Теги:
Железная дорога Ремонт дорог
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