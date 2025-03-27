Дорогу на участке ж/д переезда по улице Кузьмина в Сормове отремонтируют Общество

Проект ремонта автодороги по улице Кузьмина от улицы Светлоярской до Циолковского на участке железнодорожного переезда в Сормове прошел госэкспертизу.

Как сообщается на портале ГИЗ ЕГРЗ, положительное заключение выдано 28 марта 2025 года. Экспертизу выполнило "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" Нижегородской области.

Застройщиком выступает МКУ "ГУММИД Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что нижегородский транспортный прокурор обратился с иском в суд об обязательстве ремонта железнодорожного переезда в поселке Лукино Балахнинского района.

Также сообщалось, что суд постановил выполнить капремонт переезда через железную дорогу на Московском шоссе.