Травмирование электромонтера в "Океанисе" закончилось уголовным делом Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту получения тяжёлой травмы электромонтёром во время работы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл утром 21 марта в ТРЦ "Океанис" на проспекте Гагарина. По предварительным данным, электромонтёр получил электротравму при выполнении работ по замене электрооборудования.

Травма квалифицирована как причинившая тяжкий вред здоровью. В связи с этим в СК завели дело о нарушении требований охраны труда.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Как отметили в СК, действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности, будет дана правовая оценка в рамках расследования.

Напомним, что произошедшим ранее заинтересовалась Трудовая инспекция. Специалисты надзорного органа проводят свое расследование.