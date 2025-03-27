Два инвестора продолжают борьбу за строительство моста в Подновье Общество

Проработка концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в районе Подновья продолжается. Как пишет Newsroom24, ссылаясь на ГУАД региона, два потенциальных инвестора по-прежнему готовы участвовать в проекте.

Первоначальный вариант переправы был разработан еще в 2010 году, но требует актуализации с учетом современных технических решений. Это неизбежно приведет к изменению стоимости и сроков реализации.

Осенью 2024 года в правительство области поступили две инициативы от концессионеров, а подписание соглашения ожидалось в течение шести месяцев. Однако к концу марта договор так и не заключили.

Ранее глава Волго-Вятской пригородной пассажирской компании Анатолий Кузнецов предлагал дополнить проект железнодорожными путями, что позволило бы создать транспортное кольцо "Большой Нижний Новгород". Однако теперь стало известно, что этот вариант исключен из рассмотрения.

Мост в Подновье станет частью второго этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода. Полностью завершить строительство дороги планируют к 2028 году. По оценкам 2024 года, стоимость проекта превышала 181 млрд рублей.

Трассу возведут в три этапа. Сначала появится дорога от набережной Гребного канала до трассы М-7 в Кстовском районе. Затем начнется строительство моста через Волгу, после чего пройдет северо-восточный обход города Бор.

Ранее обсуждалась возможность изменения маршрута Восточного обхода ради сохранения Артемовских лугов, которым планировали присвоить статус природного парка. В региональном министерстве экологии сообщили, что вопрос границ территории все еще находится в стадии проработки. В ГУАД заверили, что в обновленный проект внесут все необходимые меры по охране окружающей среды.

Сообщалось, что дорогу на участке ж/д переезда по улице Кузьмина в Сормове отремонтируют.