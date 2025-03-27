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Происшествия

Директору детсада в Анкудиновке назначили штраф за воспитателя с туберкулезом

29 марта 2025 11:15  [71] Происшествия
Директору детсада в Анкудиновке назначили штраф за воспитателя с туберкулезом

Руководитель детского сада "Киндер Боб" в Анкудиновке Юлия М. получила штраф в размере 250 тысяч рублей после скандала, связанного с работой воспитателя, больного туберкулёзом. Об этом сообщили в программе "Кстати" (16+). 

Инцидент с частным детсадом стал известен летом прошлого года, когда выяснилось, что в учреждении работал воспитатель из Ганы. Сначала его работа не вызывала подозрений, но позже родители начали замечать ухудшение состояния его здоровья.

"Когда Роспотребнадзор связался с директором, она утверждала, что он был у неё только репетитором. Однако мы имеем доказательства в виде фотографий и видео, на которых видно, как он взаимодействует с детьми. На одном из снимков видно, как он кормит моего ребёнка с ложки, уже имея признаки болезни", — поделилась одна из мам.

Как оказалось, опасения родителей оказались верными. В результате детсад был оштрафован, а против Юлии М. было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что мужчина работал без официального трудового договора, не проходя необходимых медицинских осмотров и аттестации.

Во время расследования воспитатель находился в реанимации и, к сожалению, скончался осенью 2024 года. Он был похоронен на родине, в Гане.

Ранее сообщалось, что в 2024 году туберкулез диагностировали у 529 жителей Нижегородской области. 

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Теги:
Детсады Инфекция Приговор
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