Три человека пострадали в массовом ДТП в Кстовском районе этой ночью Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Ночью 29 марта на улице Магистральной в Афонине Кстовского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель женщина 1976 года рождения, управляющая "Лада Ларгус", врезалась в стоящий на проезжей части для ремонта автомобиль "Лада 211540", за рулем которого находился мужчина 2004 года рождения. Этот автомобиль также столкнулся с "Лада 21740", которым управлял водитель 2005 года рождения.

В результате аварии пострадали трое водителей. Водитель "Лада Ларгус" и водитель "Лада 211540" были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами. Водитель "Лада 21740" был осмотрен на месте происшествия и отказался от госпитализации.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.