Три человека пострадали в массовом ДТП в Кстовском районе этой ночью

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Ночью 29 марта на улице Магистральной в Афонине Кстовского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, водитель женщина 1976 года рождения, управляющая "Лада Ларгус", врезалась в стоящий на проезжей части для ремонта автомобиль "Лада 211540", за рулем которого находился мужчина 2004 года рождения. Этот автомобиль также столкнулся с "Лада 21740", которым управлял водитель 2005 года рождения.
В результате аварии пострадали трое водителей. Водитель "Лада Ларгус" и водитель "Лада 211540" были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами. Водитель "Лада 21740" был осмотрен на месте происшествия и отказался от госпитализации.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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