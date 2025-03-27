Скончался третий пострадавший в жутком ДТП под Арзамасом Происшествия

Фото: ГИБДД России

Третий пострадавший в жутком ДТП на трассе Р-158 под Арзамасом скончался сегодня утром, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Напомним, трагедия произошла 26 марта около 3 часов ночи на 110-м километре Р-158. Водитель "Шевроле" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой", за рулем которой находился 20-летний молодой человек.

Водитель "Мазды" скончался на месте. Позже стало известно, что также погиб 21-летний пассажир "Мазды".

Сообщается, что для оказания помощи пострадавшим минздрав привлек службу санитарной авиации, а в Центральную горбольницу Арзамаса был доставлен опытный нейрохирург и травматолог из НОКБ имени Семашко. Операция проводилась на месте происшествия.

Еще трое пострадавших продолжают лечение.