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Происшествия

Скончался третий пострадавший в жутком ДТП под Арзамасом

27 марта 2025 18:16  [316] Происшествия

Фото: ГИБДД России

Третий пострадавший в жутком ДТП на трассе Р-158 под Арзамасом скончался сегодня утром, сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Напомним, трагедия произошла 26 марта около 3 часов ночи на 110-м километре Р-158.  Водитель "Шевроле" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой", за рулем которой находился 20-летний молодой человек.

Водитель "Мазды" скончался на месте. Позже стало известно, что также погиб 21-летний пассажир "Мазды".

Сообщается, что для оказания помощи пострадавшим минздрав привлек службу санитарной авиации, а в Центральную горбольницу Арзамаса был доставлен опытный нейрохирург и травматолог из НОКБ имени Семашко. Операция проводилась на месте происшествия.

Еще трое пострадавших продолжают лечение.

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Теги:
Арзамасский район ДТП Смертность
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