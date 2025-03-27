Роструд расследует ДТП со скорой в Арзамасе Происшествия

Роструд выясняет подробности автомобильной аварии с экипажем скорой помощи и двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Напомним ДТП произошло утром 27 марта на улице 9 Мая. Водитель скорой помощи проехал перекресток на красный свет с включенными спецсигналами. В этот момент произошло столкновение с иномаркой. Иномарку от удара отбросило на другой автомобиль.

В результате происшествия пострадали шесть человек, из них два фельдшера и водитель ЦГБ Арзамаса.

Главный инспектор труда по региону сообщил, что происшествие взято на особый контроль.

Ранее сообщалось, в результате ДТП за 2024 год в Нижнем Новгороде погибли 32 человека.