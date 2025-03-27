20-градусная жара идет в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде в середине апреля начнется долгожданное потепление. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс Погода", к 19 числу температура воздуха достигнет +20 градусов.
Синоптики предупреждают, что первая половина месяца будет холодной и дождливой. В первые дни апреля ожидаются осадки, а температура останется в пределах +4…+8 градусов. Во второй неделе месяца на регион накроет пасмурная погода, с дневными температурами около +5…+9 градусов, а ночью возможны заморозки.
Однако уже в середине месяца в Нижний Новгород придет настоящее весеннее тепло. 19 апреля температура воздуха поднимется до +20 градусов, что станет первым по-настоящему тёплым днем апреля.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что муниципальные фонтаны заработают с 1 мая.
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