Потепление до +14 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

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Устоявшаяся плюсовая температура порадует жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные 29 и 30 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В субботу, 29 марта, воздух уже утром прогреется до +10 градусов. Небо облачное с прояснениями, но к ночи будет малооблачно. Днем температура поднимется до +12...+13 градусов, к вечеру воздух сильно не остынет - +2...+7 градусов. Порывы ветра ожидаются в среднем 1,5 м/с.
Солнечное воскресенье прогнозируется 30 марта. Утром будет малооблачно, а температура достигнет +12 градусов. Днем воздух прогреется чуть больше – до +13...+14. К вечеру небо совсем прояснится, столбики термометров будут показывать +8...+13 градусов. Ветер будет чуть сильнее, чем в субботу, но все равно останется легким. К ночи температура опустится лишь до +3...+7 градусов.
В эти выходные влажность воздуха и давление прогнозируются в пределах нормы, а магнитное поле наконец-то будет спокойным. Кстати, световой день уже составляет почти 13 часов в сутки.
Ранее сообщалось, типичная апрельская погода ожидается в Нижегородской области в следующем месяце.
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