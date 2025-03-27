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Спорт

"Торпедо" уступило "Локомотиву", но готовится к реваншу в Нижнем

30 марта 2025 07:22  [122] Спорт
Торпедо уступило Локомотиву, но готовится к реваншу в Нижнем

Фото: сайт ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело второе поражение в серии 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив "Локомотиву" со счётом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Матч прошёл 29 марта в Ярославле.  

Несмотря на неудачу, главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов остался доволен игрой команды. По его словам, хоккеисты показали хороший настрой и жажду борьбы, что даёт основания рассчитывать на успешное выступление в третьем матче серии. В начале встречи "Торпедо", по мнению тренера, действовало слишком осторожно, проявив излишнее уважение к сопернику. Однако после короткого разговора в раздевалке игроки смогли перестроиться и начали действовать агрессивнее.  

Ларионов отметил, что во втором и третьем периодах команда выглядела гораздо увереннее, но не смогла реализовать свои моменты. Он подчеркнул, что важно не просто находить пространство на пятаке, а использовать его для результативных атак. В целом тренер считает, что его подопечные приобрели ценный опыт и с оптимизмом смотрит на дальнейшую борьбу.  

"Локомотив" благодаря этой победе увеличил отрыв в серии до 2-0. Шайбы в составе ярославцев забросили Максим Шалунов (16-я минута) и Георгий Иванов (60-я минута). Вратарь Даниил Исаев отразил все 25 бросков по своим воротам и оформил свой девятый "сухарь" в сезоне.  

Наставник "Локомотива" Игорь Никитин признал, что матч оказался непростым. Он отметил, что после первого периода "Торпедо" прибавило, а его команда местами потеряла концентрацию из-за частых удалений у соперника. Также он объяснил, почему в этой встрече не сыграл Сурин, подчеркнув, что молодому хоккеисту просто дали возможность переварить первый опыт плей-офф и подготовиться к следующему матчу.  

Теперь серия переезжает в Нижний Новгород. Домашние трибуны должны стать для "Торпедо" дополнительным фактором, который поможет переломить ход противостояния. Ближайшие игры (0+) пройдут 31 марта и 2 апреля.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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