Организаторы айс-кросса в Нижнем Новгороде принесли извинения за лед на трассе

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Организаторы этапа Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках, который прошел в Нижнем Новгороде 23 марта, извинились перед спортсменами за состояние трассы. Как сообщили во Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках, лед на отдельных участках повредился, что привело к травмам участников.
Одной из участниц трасса принесла особенно неприятные последствия – женщина сломала голень.
По словам организаторов, проблема возникла из-за аномально теплой погоды. Даты соревнований неоднократно переносили, но 23 марта толщина льда на разных участках трассы варьировалась от 4 до 10 см, что соответствует допустимым нормам. Однако на самом сложном участке из-за солнечной активности лед истончился, а под нагрузкой спортсменов начал крошиться.
"Приносим извинения участникам за то, что, несмотря на все наши усилия, некоторые зоны трассы остались далеки от идеала", – заявил президент федерации Павел Крюков.
Организаторы подчеркнули, что перед стартом спортсменов предупредили о возможных сложностях. Все участники были застрахованы, а за полученные травмы несут личную ответственность.
Исполнительный директор федерации Дина Сафарова отметила, что пострадавшая спортсменка уже вернулась домой в Санкт-Петербург.
"Мы сожалеем, что качество льда на одном из участков привело к травме, и окажем поддержку в ее восстановлении", – заверила она.
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