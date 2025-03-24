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Спорт

Организаторы айс-кросса в Нижнем Новгороде принесли извинения за лед на трассе

24 марта 2025 19:05  [111] Спорт
Организаторы айс-кросса в Нижнем Новгороде принесли извинения за лед на трассе

Фото: Александр Воложанин

Организаторы этапа Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках, который прошел в Нижнем Новгороде 23 марта, извинились перед спортсменами за состояние трассы. Как сообщили во Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках, лед на отдельных участках повредился, что привело к травмам участников.  

Одной из участниц трасса принесла особенно неприятные последствия – женщина сломала голень.  

По словам организаторов, проблема возникла из-за аномально теплой погоды. Даты соревнований неоднократно переносили, но 23 марта толщина льда на разных участках трассы варьировалась от 4 до 10 см, что соответствует допустимым нормам. Однако на самом сложном участке из-за солнечной активности лед истончился, а под нагрузкой спортсменов начал крошиться.  

"Приносим извинения участникам за то, что, несмотря на все наши усилия, некоторые зоны трассы остались далеки от идеала", – заявил президент федерации Павел Крюков.  

Организаторы подчеркнули, что перед стартом спортсменов предупредили о возможных сложностях. Все участники были застрахованы, а за полученные травмы несут личную ответственность.  

Исполнительный директор федерации Дина Сафарова отметила, что пострадавшая спортсменка уже вернулась домой в Санкт-Петербург.

"Мы сожалеем, что качество льда на одном из участков привело к травме, и окажем поддержку в ее восстановлении", – заверила она.

Ранее сообщалось, что Чкаловскую лестницу обследуют после проведения соревнований по айс-кроссу. 

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Теги:
Соревнования
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