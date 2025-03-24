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Нижегородский ХК "Старт" подвел итоги сезона 2024/2025

25 марта 2025 16:07  [117] Спорт

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Пресс-конференция по итогам сезона 2024/2025 ХК "Старт" прошла в Нижегородском областном информационном центре 25 марта. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам главного тренера Андрея Рушкина, тренерский штаб провел огромную работу перед и в течение сезона 2024-2025. Большое внимание уделялось физической подготовке игроков. В августе тренеры пробовали много молодых игроков, новички тяжело вливались в коллектив, поэтому сезон начался не так удачно, как хотелось.

Уже ближе к октябрю начал появляться "рисунок", люди встали на свои места. Игра начала налаживаться, когда нашлось взаимопонимание между игроками и тренерами. Домашняя серия, которая из-за погодных условий проходила в Ульяновске вместо стадиона "Труд", придала команде уверенность и легкость в выездных сериях.

Вторая половина сезона прошла без особых провалов, считает главный тренер. У команды стал появляться свой стиль, и даже была теоретическая возможность занять пятое место.

"Считаю, что мы выглядели неплохо. Самый главный фактор, который мне понравился, это присутствие болельщиков на трибунах. Количество явно увеличилось по сравнению с прошлым годом", - заключил Рушкин.

Напомним, по итогам нынешнего сезона команда заняла 6-е место, но в четвертьфинале плей-офф уступила хабаровскому "СКА-Нефтянику".

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Теги:
Спорт Хоккей
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