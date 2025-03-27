Аферисты развели на 6,8 млн рублей сотрудницу ИТ-компании в Нижнем Новгороде

Очередной случай дистанционного мошенничества зафиксирован в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-службе регионального МВД.
Жертвой злоумышленников стала 22-летняя нижегородка. По словам потерпевшей, ей несколько недель звонили неизвестные якобы от оператора сотовой связи и портала "Госуслуг".
Аферисты убеждали нижегородку в необходимости продления договора по обслуживанию сим-карты. В итоге потерпевшую уговорили оформить несколько кредитов на 1,5 млн рублей. Кроме того, гражданка также перевела аферистам и свои личные сбережения. Общая сумма ущерба превысила 6,8 млн рублей.
Возбуждено дело, мошенников ищут.
Ранее сообщалось, что за неделю доверчивые нижегородцы отдали мошенникам более 50 млн рублей.
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