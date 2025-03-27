Около 27 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область в 2024 году

По итогам 2024 года в Нижегородскую область переехали жить почти 27 тысяч человек, сообщает NN.ru.
Из этого количества 18 тысяч граждан составляют жители других регионов РФ, еще порядка 7 тысяч человек прибыли в Нижегородскую область из стран СНГ.
Наконец, более 1,9 тысячи граждан переехали в регион из различных стран мира.
Показатель миграционного прироста, таким образом, составил 2500 человек, поскольку в минувшем году область покинули 24,4 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что камерунца-нелегала депортировали из Нижегородской области. Напомним также, что число преступлений, совершённых иностранцами, по итогам 2024 года снизилось на 11%.
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