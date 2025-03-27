Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 марта 2025 16:05  [65] Интерес к косметическим процедурам вырос у юных нижегородцев
30 марта 2025 15:20  [126] Верёвочный аттракцион вновь открыли в нижегородской "Швейцарии"
30 марта 2025 13:50  [147] Нижегородских рыбаков вновь предупредили о запрете выхода на лед
30 марта 2025 13:00  [212] Нижегородцы наблюдали частичное солнечное затмение 29 марта
30 марта 2025 11:56  [275] Гигантскую щуку весом в 7,5 кг добыли в Нижегородской области
30 марта 2025 11:33  [217] Около 27 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область в 2024 году
30 марта 2025 10:05  [331] Похолодание и дожди придут в Нижний Новгород на неделе
30 марта 2025 08:08  [606] Глава Сокольского округа впервые вышел на связь с подписчиками после жуткого ДТП
30 марта 2025 08:00  [618] Нижегородский врач объяснила природу "неизвестного вируса" с кровавым кашлем
30 марта 2025 07:32  [270] Онищенко призвал не спешить с выводами о новом вирусе в России
Общество

Интерес к косметическим процедурам вырос у юных нижегородцев

30 марта 2025 16:05  [65] Общество

Фото: Александр Воложанин

Молодое поколение нижегородцев действительно активно интересуется своей внешностью и стремится к естественности в косметических процедурах. О необычной тенденции сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам пластического хирурга Надежды Рождественской, зумеров отличают не только современные тренды, но и осознанное отношение к своему здоровью и внешнему виду. 

Применение превентивных anti-age процедур нижегородцами в возрасте около 20 лет говорит о том, что молодежь стремится заботиться о себе заранее, а не только тогда, когда возникают проблемы. Интерес к составам препаратов и их безопасности также подчеркивает растущее внимание нижегородских зумеров к качеству и эффективности процедур.

Популярность таких операций, как ринопластика и коррекция век, показывает, что юные нижегородцы готовы принимать решения, основанные на личных предпочтениях и желаниях, а не только на общепринятых стандартах красоты. Это, безусловно, отражает изменения в восприятии красоты и индивидуальности в обществе.

Ранее сообщалось, что сразу два врача-дерматолога из Нижнего Новгорода предостерегли пациентов от использования гормональных мазей без рецепта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Косметика Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
08 марта 2025 12:19  [491] Нижегородок предупредили об опасностях "серой" косметологии
07 марта 2025 08:45  [483] Клиентки выксунского салона красоты подают в суд из-за осложнений после процедур
01 марта 2025 10:33  [1115] Нижегородцев предупредили о рисках инъекций с ДНК лосося
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph