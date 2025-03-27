Интерес к косметическим процедурам вырос у юных нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

Молодое поколение нижегородцев действительно активно интересуется своей внешностью и стремится к естественности в косметических процедурах. О необычной тенденции сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам пластического хирурга Надежды Рождественской, зумеров отличают не только современные тренды, но и осознанное отношение к своему здоровью и внешнему виду.

Применение превентивных anti-age процедур нижегородцами в возрасте около 20 лет говорит о том, что молодежь стремится заботиться о себе заранее, а не только тогда, когда возникают проблемы. Интерес к составам препаратов и их безопасности также подчеркивает растущее внимание нижегородских зумеров к качеству и эффективности процедур.

Популярность таких операций, как ринопластика и коррекция век, показывает, что юные нижегородцы готовы принимать решения, основанные на личных предпочтениях и желаниях, а не только на общепринятых стандартах красоты. Это, безусловно, отражает изменения в восприятии красоты и индивидуальности в обществе.

Ранее сообщалось, что сразу два врача-дерматолога из Нижнего Новгорода предостерегли пациентов от использования гормональных мазей без рецепта.