Интерес к косметическим процедурам вырос у юных нижегородцев

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Молодое поколение нижегородцев действительно активно интересуется своей внешностью и стремится к естественности в косметических процедурах. О необычной тенденции сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
По словам пластического хирурга Надежды Рождественской, зумеров отличают не только современные тренды, но и осознанное отношение к своему здоровью и внешнему виду.
Применение превентивных anti-age процедур нижегородцами в возрасте около 20 лет говорит о том, что молодежь стремится заботиться о себе заранее, а не только тогда, когда возникают проблемы. Интерес к составам препаратов и их безопасности также подчеркивает растущее внимание нижегородских зумеров к качеству и эффективности процедур.
Популярность таких операций, как ринопластика и коррекция век, показывает, что юные нижегородцы готовы принимать решения, основанные на личных предпочтениях и желаниях, а не только на общепринятых стандартах красоты. Это, безусловно, отражает изменения в восприятии красоты и индивидуальности в обществе.
Ранее сообщалось, что сразу два врача-дерматолога из Нижнего Новгорода предостерегли пациентов от использования гормональных мазей без рецепта.
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