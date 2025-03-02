Нижегородок предупредили об опасностях "серой" косметологии

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В праздничный день 8 марта Telegram-канал "Бокал прессека" напомнил нижегородкам о бдительности при планировании и проведении косметических процедур.
В частности, перед началом пластики следует проверить наличие лицензии у специалиста-косметолога, а также соответствие представленных сертификатов заявленным процедурам.
Также нижегородкам рекомендуется уточнить название препарата, его дату изготовления и предельный срок действия. Во время работы врач должен использовать маску, шапочку, одноразовые перчатки, стерильные иглы. Все процедуры должны проходить в медицинском кабинете, а "домашние приемы" следует исключить.
Косметолог обязан предоставить клиентке информацию о противопоказаниях.
Также следует помнить о том, что низкие цены услуг специалиста могут означать риск использования некачественных препаратов. Перед началом процедуры важно подписать согласие с представленной информацией об услуге.
Ранее сообщалось, что нижегородцам дали рекомендации по продлению свежести цветов в праздничном букете.
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