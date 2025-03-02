Нижегородок предупредили об опасностях "серой" косметологии

Фото: Александр Воложанин

В праздничный день 8 марта Telegram-канал "Бокал прессека" напомнил нижегородкам о бдительности при планировании и проведении косметических процедур.

В частности, перед началом пластики следует проверить наличие лицензии у специалиста-косметолога, а также соответствие представленных сертификатов заявленным процедурам.

Также нижегородкам рекомендуется уточнить название препарата, его дату изготовления и предельный срок действия. Во время работы врач должен использовать маску, шапочку, одноразовые перчатки, стерильные иглы. Все процедуры должны проходить в медицинском кабинете, а "домашние приемы" следует исключить.

Косметолог обязан предоставить клиентке информацию о противопоказаниях.

Также следует помнить о том, что низкие цены услуг специалиста могут означать риск использования некачественных препаратов. Перед началом процедуры важно подписать согласие с представленной информацией об услуге.

Ранее сообщалось, что нижегородцам дали рекомендации по продлению свежести цветов в праздничном букете.