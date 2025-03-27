Нижегородцы жалуются на работу маршрутов А-76 и А-92 Общество

Нарекания на работу автобусов А-76 и А-92 высказали нижегородцы на странице ЦРТС в соцсети.

В частности, Александр З. обратил внимание, что вечером 29 марта на маршруте А-76 работал только один автобус.

Кроме того, Наталья М. рассказала, что ждала маршрутку А-92 на остановке целый час.

Представители "Центра развития транспортных систем" региона ответили, что 29 марта на маршруте А-92 работали два автобуса.

"Несоблюдение расписания и срыв рейсов на А-92 связаны с дефицитом кадров в "Нижегородпассажиравтотранс", - добавили в ЦРТС.

По данным ведомства, такая же картина и на маршруте А-76: минимум подвижного состава и срывы расписания. "За несоблюдение госконтрактов направляются претензии о взыскании штрафов", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на маршруте А-76 с 1 марта планируется работа шести автобусов большого класса. Также сообщалось, что перевозчики в Нижнем Новгороде начали получать штрафы от минтранса.

