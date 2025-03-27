Пожар на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде привел к гибели человека

В Нижнем Новгороде из-за пожара на проспекте Молодёжном в Автозаводском районе погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Согласно информации, возгорание произошло в многоквартирном доме, а общая площадь пожара составила 45 кв. метров.
Ликвидировать последствия ЧП от МЧС были направлены 36 человек и 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в результате сильного пожара в жилом доме в Дзержинске пострадала женщина. Также сообщалось, что во время пожара в Нижнем Новгороде 7-летняя девочка спасла семью.
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