Пожар на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде привел к гибели человека Происшествия

В Нижнем Новгороде из-за пожара на проспекте Молодёжном в Автозаводском районе погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, возгорание произошло в многоквартирном доме, а общая площадь пожара составила 45 кв. метров.

Ликвидировать последствия ЧП от МЧС были направлены 36 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате сильного пожара в жилом доме в Дзержинске пострадала женщина. Также сообщалось, что во время пожара в Нижнем Новгороде 7-летняя девочка спасла семью.