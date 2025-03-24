15-летнюю девочку и двух собак спасли на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Кирилл Мартынов

На улице Зеленодольской Нижнего Новгорода произошло возгорание в квартире деревянного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожарные спасли 15-летнюю девочку и двух ее собак из горящей квартиры. Еще четверо были эвакуированы из дома.

Площадь пожара составила пять "квадратов". Никто не пострадал.

Дознаватели разбираются в причинах происшествия.

Ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Нижегородской области вспыхнуло шесть пожаров.