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Экономика

Средняя зарплата в нижегородской провинции выросла на 21,8%

31 марта 2025 09:15  [136] Экономика

Нижегородская область заняла 35 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты в малых городах. Соответствующее исследование опубликовано на "РИА Новости".

Согласно представленным данным, в регионе по итогам 2024 года уровень дохода в провинции составил 61,3 тысячи рублей, прирост зарплат зафиксирован на отметке 21,8%. Среднего дохода в малых городах Нижегородской области хватает на приобретение 2,84 потребительских набора товаров и услуг. При этом отношение зарплаты в малых поселках к доходам в крупных городах Нижегородской области составило 77,8%.

Рейтинг регионов-лидеров возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Средней зарплаты в провинции ЯНАО хватает, чтобы приобрести 5,5 фиксированных наборов товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в регионе в 2024 году составила 146 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,6 раза больше медианного уровня заплаты в малых и средних городах России.

Исследователи подчеркивают, что средние зарплаты в регионах определялись с учетом официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год, с выплатой НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг определялась в среднем за 12 месяцев 2024 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Нижегородская область заняла 37 место по темпам ввода жилья.

 

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Теги:
Зарплата Статистика
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