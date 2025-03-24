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Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий в апреле 2025 года, сообщает "Яндекс Путешествия".
Для исследования были проанализированы данные по поиску и бронированию отелей, апартаментов и других мест для размещения.
Средняя цена за ночь в нижегородских отелях — 6 800 рублей. Туристы начинают планировать свое путешествие в среднем за 68 дней, а останавливаются на 2 дня.
Жители региона чаще всего ездят в Москву и Подмосковье, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.
В рейтинг востребованных направлений для путешествия по России также вошли Калининградская область, Ставропольский край, Ярославская область, Республики Дагестан и Крым.
Ранее сообщалось, авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.
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