Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий в апреле Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий в апреле 2025 года, сообщает "Яндекс Путешествия".

Для исследования были проанализированы данные по поиску и бронированию отелей, апартаментов и других мест для размещения.

Средняя цена за ночь в нижегородских отелях — 6 800 рублей. Туристы начинают планировать свое путешествие в среднем за 68 дней, а останавливаются на 2 дня.

Жители региона чаще всего ездят в Москву и Подмосковье, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.

В рейтинг востребованных направлений для путешествия по России также вошли Калининградская область, Ставропольский край, Ярославская область, Республики Дагестан и Крым.

Ранее сообщалось, авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.