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Общество

Трамвай №11 не вернется на маршрут до окончания работ на Зеленском съезде

01 апреля 2025 13:13  [138] Общество
Трамвай №11 не вернется на маршрут до окончания работ на Зеленском съезде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Ремонт трамвайных путей на Зеленском съезде завершится после окончания работ по укреплению склонов, то есть не раньше второго квартала 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами правительства Нижегородской области. 

Соответственно, до тех пор не будет возобновлено движение трамвая №11, который ранее курсировал по маршруту Черный пруд - улица Октябрьская - Зеленский съезд - улица Рождественская - площадь Благовещенская. 

Напомним, что реконструкция трамвайных путей на Зеленском съезде началась в феврале текущего года. Там предстоит заменить рельсошпальные решетки, разработать котлован и выполнить устройство подстилающего слоя из щебня. 

Ранее сообщалось, что с 30 марта ограничено движение на площади Лядова. Там началась замена трамвайных путей. 

Также пути меняют на Окском съезде. Там работы планируется завершить к сентябрю.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай Транспорт
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