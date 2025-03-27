Трамвай №11 не вернется на маршрут до окончания работ на Зеленском съезде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Ремонт трамвайных путей на Зеленском съезде завершится после окончания работ по укреплению склонов, то есть не раньше второго квартала 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами правительства Нижегородской области.

Соответственно, до тех пор не будет возобновлено движение трамвая №11, который ранее курсировал по маршруту Черный пруд - улица Октябрьская - Зеленский съезд - улица Рождественская - площадь Благовещенская.

Напомним, что реконструкция трамвайных путей на Зеленском съезде началась в феврале текущего года. Там предстоит заменить рельсошпальные решетки, разработать котлован и выполнить устройство подстилающего слоя из щебня.

Ранее сообщалось, что с 30 марта ограничено движение на площади Лядова. Там началась замена трамвайных путей.

Также пути меняют на Окском съезде. Там работы планируется завершить к сентябрю.