Ремонт трамвайных путей на Автозаводе завершат до конца сентября

Реконструкцию трамвайных путей в Автозаводском районе должны завершить до конца третьего квартала 2025 года.
Нижегородцы продолжают жаловаться в соцсетях на отсутствие трамвая №8 на Автозаводе.
Как рассказали в нижегородском "Центре развития транспортных систем", изначально подрядчик намеревался закончить ремонт до 20 января, что было предусмотрено графиком работ. Однако, этого не произошло.
За срыв графика подрядную организацию оштрафовали, добавили в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали обкатку трехсекционного трамвая "МиНиН". Напомним также, что с 17 февраля на Окском съезде проходит замена трамвайных путей.
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