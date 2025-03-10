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Общество

Ремонт трамвайных путей на Автозаводе завершат до конца сентября

10 марта 2025 18:00  [105] Общество

Реконструкцию трамвайных путей в Автозаводском районе должны завершить до конца третьего квартала 2025 года.

Нижегородцы продолжают жаловаться в соцсетях на отсутствие трамвая №8 на Автозаводе.

Как рассказали в нижегородском "Центре развития транспортных систем", изначально подрядчик намеревался закончить ремонт до 20 января, что было предусмотрено графиком работ. Однако, этого не произошло.

За срыв графика подрядную организацию оштрафовали, добавили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали обкатку трехсекционного трамвая "МиНиН". Напомним также, что с 17 февраля на Окском съезде проходит замена трамвайных путей.

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Теги:
Автозаводский район Ремонтные работы Трамвай
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