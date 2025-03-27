ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 850 млн рублей

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АО "Нижегородская ярмарка" заключило договор на ремонт первого и второго этажей главного дома, сообщается на портале госзакупок.
Согласно информации, договор был заключен 25 марта 2025 года с единственным поставщиком, подрядчик не указан.
По условиям контракта в срок до 31 декабря 2025 года исполнитель обязуется выполнить проект и реставрацию объекта культурного наследия "Главный ярмарочный дом". Отремонтированные помещения хотят приспособить для современного использования.
Ранее сообщалось, что 49% акций АО "Нижегородская ярмарка" приобретает Корпорация развития Нижегородской области. Также сообщалось, что в главном здании Нижегородской ярмарки уже начали менять кровлю.
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