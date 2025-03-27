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Экономика

ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 850 млн рублей

31 марта 2025 13:57  [150] Экономика

Фото: Кира Мишина

АО "Нижегородская ярмарка" заключило договор на ремонт первого и второго этажей главного дома, сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, договор был заключен 25 марта 2025 года с единственным поставщиком, подрядчик не указан.

По условиям контракта в срок до 31 декабря 2025 года исполнитель обязуется выполнить проект и реставрацию объекта культурного наследия "Главный ярмарочный дом". Отремонтированные помещения хотят приспособить для современного использования.

Ранее сообщалось, что 49% акций АО "Нижегородская ярмарка" приобретает Корпорация развития Нижегородской области. Также сообщалось, что в главном здании Нижегородской ярмарки уже начали менять кровлю.

 

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Теги:
Нижегородская ярмарка Реставрация
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