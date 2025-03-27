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Общество

Инвестора ищут для "Охотничьего домика" под Выксой

31 марта 2025 14:30  [125] Общество

В АНО "АСИРИС" рассказали о выставлении на торги памятника архитектуры "Охотничий домик". ОКН постройки XVIII века расположен в поселке Досчатое на улице Советской в Выксунском районе Нижегородской области.

История здания, связанная с известными выксунскими промышленниками братьями Баташевыми, добавляет объекту особую ценность. Архитектурные детали, такие как арочный витраж и ротонда с балконом на Оку, делают "Охотничий домик" не только исторически значимым, но и эстетически привлекательным.

Выставление такого объекта на торги за почти 4 миллиона рублей может вызвать интерес у потенциальных покупателей, особенно среди тех, кто ценит историю и архитектуру. Общая площадь здания составляет 277,5 кв. метров, а прилегающая территория, также входящая в лот, оценивается в 11,2 тысячи "квадратов".

Заявки от потенциальных покупателей принимают до 19 мая.

Ранее сообщалось, что в Большом Мурашкине ищут инвестора для восстановления дома с изразцовыми печами. Также сообщалось, что историческую усадьбу на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде купили за 15 млн рублей.

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Теги:
АСИРИС Выксунский г.о. ОКН
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