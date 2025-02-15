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Культура и отдых

Стандарт по сохранению исторической среды создан в Нижегородской области

19 февраля 2025 13:18  [119] Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области разработали первый в России региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что ранее разработали каталог исторической недвижимости региона, в котором инвесторы могут выбрать объект при условии восстановления и сохранения их исторического облика. Однако, по словам главы области, этого инструмента недостаточно для работы с инвесторами. Потому был разработан региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия. 

"Его суть – в синхронизации всех процессов и программ сохранения исторической среды и в сопровождении инвестора от этапа заинтересованности до приобретения и дальнейшего восстановления объекта", - написал он. 

Заниматься этим будут региональные операторы под кураторством управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области и АСИРИСа.

Как уточнили в облправительстве, стандарт был разработан в рамках пилотного проекта, в котором Нижегородская область принимает участие в составе Стратегической федеральной общественной инициативы "Разработка и внедрение региональных стандартов сохранения наследия". Инициатива реализуется на федеральном уровне при содействии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" совместно с Ассоциацией содействия сохранению памятников культурно-исторического наследия "Клуб инвесторов в историческую недвижимость".

Ранее сообщалось, что несколько нижегородских объектов культурного наследия планируют продать под восстановление в 2025 году. 

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Теги:
Глеб Никитин инвесторы ОКН
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