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Общество

Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 160 тысяч человек

31 марта 2025 16:58  [119] Общество

Указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля подписал президент Владимир Путин.

Согласно опубликованному на сайте Кремля тексту указа, весной 2025 года призыву в Вооруженные силы РФ подлежат 160 тысяч человек.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", - говорится в документе.

Как уточнили в Минобороны РФ, призывники не будут направлены на срочную службу в новые регионы или для участия там в СВО.

Ранее сообщалось, что в России изменится порядок призыва на военную службу. Альтернативную службу в Нижегородской области по данным на 2025 год проходят 60 человек.

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Теги:
Армия Владимир Путин
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