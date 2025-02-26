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Общество

8 мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 16:30  [79] Общество

В Нижнем Новгороде прошел профилактический рейд, в ходе которого выявили восемь мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Нарушителей доставили в военный комиссариат для оформления необходимых документов, сообщает РИА "Новости".

Операцию провели военные следственные органы СК РФ совместно с ФСБ, МВД, военкоматом, военной комендатурой и Росгвардией.  

По данным военного следственного отдела СК РФ по Нижегородскому гарнизону, в ходе проверки на территории рынка обнаружено более 50 иностранных граждан, среди которых были те, кто уклонился от постановки на воинский учет.  

По итогам рейда 42 человека привлечены к административной ответственности. В отношении шести мигрантов рассматривается вопрос о депортации.  

Следственные мероприятия проходят в рамках поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Одной из задач является выявление иностранцев, получивших гражданство России, но не оформивших воинский учет. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе.

Сообщалось, что в 2024 году из Нижнего Новгорода выдворили более 1000 мигрантов. А в 2025 году из региона были депортированы 155 нелегальных мигрантов.

Ранее полиция объяснила, как работает реестр нелегальных мигрантов.

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Теги:
МВД Миграция рейды
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