Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек

Жителям Нижнего Новгорода напомнили о необходимости проверять серию лекарства перед покупкой. Речь идёт о нескольких препаратах, которые Росздравнадзор распорядился изъять из обращения из-за нарушений при производстве.
Информацию об этом опубликовал главный редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале. По его словам, предписание касается следующих серий:
Никонов пояснил, что аптеки обязаны изъять эти препараты, поместить их в карантинную зону и вернуть поставщикам. Нижегородцам рекомендуют внимательно проверять упаковки лекарств и при совпадении серии отказаться от покупки.
Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить контроль за продажей противозачаточных средств.
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