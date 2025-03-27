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Общество

Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек

31 марта 2025 17:18  [123] Общество
Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек

Жителям Нижнего Новгорода напомнили о необходимости проверять серию лекарства перед покупкой. Речь идёт о нескольких препаратах, которые Росздравнадзор распорядился изъять из обращения из-за нарушений при производстве.

Информацию об этом опубликовал главный редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале. По его словам, предписание касается следующих серий:

  • "Анальгин", таблетки 500 мг, серия 30224, АО "Усолье-Сибирский химзавод" — выявлены нарушения по показателю "Растворение";
  • "Каптоприл", таблетки 0,05 г, серии 1031023 и 1171123, ООО "ПРАНАФАРМ" — превышение по показателю "Родственные примеси";
  • "Спиролактон", капсулы 50 мг, серия 301223, ООО "ПРАНАФАРМ" — несоответствие по "Растворению";
  • "Спиролактон", капсулы 100 мг, серии 10324 и 60624, ООО "ПРАНАФАРМ" — аналогичное нарушение;
  • "Периндоприл", таблетки 8 мг, серия 920923, ООО "ПРАНАФАРМ" — превышение по "Родственным примесям".

Никонов пояснил, что аптеки обязаны изъять эти препараты, поместить их в карантинную зону и вернуть поставщикам. Нижегородцам рекомендуют внимательно проверять упаковки лекарств и при совпадении серии отказаться от покупки.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить контроль за продажей противозачаточных средств.

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Теги:
Аптеки лекарства
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