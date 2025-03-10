Нижегородцев призвали не покупать некоторые лекарства Общество

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Нижегородцев предупредили, что некоторые лекарства в аптеках покупать нельзя. Телеграм-канал "Бокал прессека" призывает нижегородцев не покупать определенные медикаменты, так как они не соответствуют показателям Росздравнадзора.

В частности, нельзя приобретать:

— противодиарейный "Лоперамид-Алиум" (капсулы 2 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные серии 120324). Качество партии этой серии лекарств не соответствует по показателю "Растворение";

— спиртовой раствор "Меновазин", 40 мл флаконы, серии 2600624) производства ОАО "Самарамедпром" из-за несоответствия по показателю "Объем содержимого упаковки";

— "Каптоприл-Акос" (таблетки 25 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные, пачки картонные серии 210321) производства ОАО "Синтез". Он не отвечает требованиям по показателю "Каптоприла дисульфид".

Ранее нижегородцев предостерегли от покупки запрещённых Минздравом капель от насморка. Несмотря на то, что Минздрав России вычеркнул их из госреестра лексредств, в аптеках эти капли еще продают.