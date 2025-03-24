Нижегородцы потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область стала одним из лидеров по продаже медикаментов за январь-февраль 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека" со ссылкой на аналитику RNC pharma.

Нижегородцы купили 17,8 млн упаковок различных препаратов на сумму 6,6 млрд рублей.

В феврале 2025 года цена за упаковку лекарства составила 363 рубля, что является самым высоким показателем за последний год. Три года назад в 2022 году это значение составляло 269 рублей.

По сравнению с прошлым год средний чек в нижегородских аптеках вырос на 10% и составляет 768 рублей.

Регион занимает 9 место по количеству работающих аптек – более 2 тысяч.

По данным аналитики, самым продаваемым препаратом стал омепразол.

Ранее сообщалось, минздрав России готовит изменения правил направления пациентов на лечение в другие регионы.