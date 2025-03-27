Водоканал начал проверку после жалоб нижегородцев на вонь Общество

В Нижегородском водоканале отреагировали на жалобы горожан по поводу вони.

Как рассказали в пресс-службе организации, никаких сбоев в работе оборудования Нижегородской станции аэрации на Гребном канале с 24 по 31 марта не выявлено. Также в штатном режиме работает Главная насосная станция на улице Должанской, задействованы все имеющиеся установки по очистке воздуха.

Кроме того, специалисты 31 марта провели обследование канализационного коллектора в районе Мещерского бульвара, источников запаха не нашли. "Сети водоотведения АО "Нижегородский водоканал" находятся в технически исправном состоянии и работают в штатном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что на участке Мещерского коллектора с прошлой недели ведутся ремонтные работы на участке около 1 км, без остановки приёма стоков от потребителей - жителей и организаций Сормовского, Московского и Канавинского районов. После сообщений о запахах на предприятии решили организовать проверку стоков аккредитованной лабораторией Водоканала, а также взять пробы на территории крупных абонентов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы массово жалуются на неприятный запах в Советском районе Нижнего Новгорода.