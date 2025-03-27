Грызуны могут атаковать нижегородские поля из-за теплой осени Общество

Полям в Нижегородской области предстоящим летом может угрожать нашествие грызунов, заявили в нижегородском управлении "Россельхозцентра".

Как отметили в ведомстве, повышенная численность мышевидных грызунов на посевах озимых зерновых культур может стать серьезной проблемой для аграриев Нижегородской области. Аномально теплая осень, предупредили специалисты, благоприятно скажется на размножении этих вредителей, что, в свою очередь, угрожает будущему урожаю.

Эксперты добавили, что эффективная борьба с грызунами, включая использование отравленных приманок, требует тщательного подхода. Обследование полей и соблюдение санитарных норм станут важными шагами для минимизации рисков как для здоровья людей, так и для экосистемы в целом.

Ранее сообщалось, что весенние полевые работы стартовали в районах Нижегородской области.