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Общество

Грызуны могут атаковать нижегородские поля из-за теплой осени

31 марта 2025 18:07  [67] Общество

Полям в Нижегородской области предстоящим летом может угрожать нашествие грызунов, заявили в нижегородском управлении "Россельхозцентра".

Как отметили в ведомстве, повышенная численность мышевидных грызунов на посевах озимых зерновых культур может стать серьезной проблемой для аграриев Нижегородской области. Аномально теплая осень, предупредили специалисты, благоприятно скажется на размножении этих вредителей, что, в свою очередь, угрожает будущему урожаю.

Эксперты добавили, что эффективная борьба с грызунами, включая использование отравленных приманок, требует тщательного подхода. Обследование полей и соблюдение санитарных норм станут важными шагами для минимизации рисков как для здоровья людей, так и для экосистемы в целом.

Ранее сообщалось, что весенние полевые работы стартовали в районах Нижегородской области.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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