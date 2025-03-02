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Экономика

Поголовье свиней в Нижегородской области сократилось на 8%

09 марта 2025 15:20  [26] Экономика

В январе 2025 года в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области зафиксировано сокращение поголовья свиней. Согласно данным Нижегородстата, их численность снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 419,1 тысячи голов.  

Также уменьшилось поголовье крупного рогатого скота – до 170,8 тысячи голов (-2,1%), в том числе коров стало на 0,2% меньше (74,5 тысячи).  

Однако в регионе наблюдается рост численности других видов сельскохозяйственных животных. Овец и коз стало больше на 3,3% – теперь их насчитывается 4,7 тысячи. Число сельскохозяйственной птицы также увеличилось – до 9,32 млн особей (+2,7%).  

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 6,4%, составив 14,8 тысячи тонн. В частности, производство свиного мяса упало на 15,9% (5,6 тысячи тонн), мяса птицы – на 1,7% (7,4 тысячи тонн). В то же время объем производства говядины увеличился до 1,8 тысячи тонн (+11,4%).  

Производство яиц сократилось на 1,7% – в январе было получено 95,4 млн штук. В среднем одна курица снесла 27 яиц, что на одно больше, чем годом ранее.  

Объем производства молока, напротив, увеличился на 7,5%, достигнув 50,7 тысячи тонн. Надои на одну корову выросли с 650 кг до 707 кг.  

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Теги:
АПК Животные Сельское хозяйство
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