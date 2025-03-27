Водитель Honda сбила двух детей на электросамокате в Дзержинске Происшествия

Вечером 31 марта в Дзержинске произошло ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

14-летний мальчик и 13-летняя девочка пересекали проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 4 на проспекте Ленинского комсомола. В этот момент их сбил автомобиль Honda, за рулём которого находилась 25-летняя женщина.

Оба подростка получили травмы и были доставлены в городскую больницу.