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Происшествия

Водитель Honda сбила двух детей на электросамокате в Дзержинске

01 апреля 2025 08:36  [269] Происшествия

Вечером 31 марта в Дзержинске произошло ДТП, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональной ГАИ. 

14-летний мальчик и 13-летняя девочка пересекали проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 4 на проспекте Ленинского комсомола. В этот момент их сбил автомобиль Honda, за рулём которого находилась 25-летняя женщина.

Оба подростка получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

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Теги:
ГИБДД ДТП самокат
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