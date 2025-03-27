Нетрезвый водитель ВАЗ-2112 задавил пешехода в Выксе

Фото:
В Выксе Нижегородской области под колесами ВАЗ-2112 погиб пешеход.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, трагедия произошла 29 марта около 20 часов вечера на улице Ленина в районе дома №50.
Полицейские выяснили, что за рулем отечественной легковушки находился водитель 1992 года рождения в состоянии опьянения.
Судя по всему, лихач в темноте не заметил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте и сбил его.
После сильнейшего удара пешеход - мужчина 1962 года рождения погиб на месте.
Ранее сообщалось, что в массовой аварии с участием трех автомобилей в Кстовском округе пострадали три человека. Также сообщалось, что скончался третий пострадавший в страшном ДТП под Арзамасом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+