Нетрезвый водитель ВАЗ-2112 задавил пешехода в Выксе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Выксе Нижегородской области под колесами ВАЗ-2112 погиб пешеход.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, трагедия произошла 29 марта около 20 часов вечера на улице Ленина в районе дома №50.

Полицейские выяснили, что за рулем отечественной легковушки находился водитель 1992 года рождения в состоянии опьянения.

Судя по всему, лихач в темноте не заметил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте и сбил его.

После сильнейшего удара пешеход - мужчина 1962 года рождения погиб на месте.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии с участием трех автомобилей в Кстовском округе пострадали три человека. Также сообщалось, что скончался третий пострадавший в страшном ДТП под Арзамасом.