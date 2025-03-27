Содержание пыльцы в воздухе на территории Нижнего Новгорода повысилось Общество

Аллергологи предупредили нижегородцев, что содержание пыльцы в воздухе стало еще больше. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

По данным специалистов, в регионе начался сезон пыления осины и тополя.

Аналогичные процессы продолжаются у вяза, ольхи и орешника. Вскоре начнется пыление у березы.

Ранее сообщалось, что на основании информации о содержании пыльцы нижегородцы могут ежедневно корректировать терапию, планировать распорядок дел на предстоящий день, предположить причинно-значимый аллерген и своевременно запастись противоаллергическими препаратами.