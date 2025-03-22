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Общество

Эпидемия гриппа завершается в Нижегородской области

23 марта 2025 13:55  [97] Общество

В Роспотребнадзоре прогнозируют спад заболеваемости гриппом в ближайшие недели. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. 

По ее словам, в регионе сохраняется повышенная заболеваемость респираторными инфекциями, третью неделю в области превышен эпидпорог. Наиболее сложная обстановка сложилась в столице Приволжья.

Среди лабораторно подтвержденных случаев респираторных инфекций 85% составляют вирусы гриппа. При этом, преобладает вирус гриппа B.

"Это говорит о том, что эпидемия подходит к завершению. Надеемся, что в ближайшие недели заболеваемость в регионе начнет снижаться", - сказала Садыкова.

Ранее сообщалось, что две школы закрыты в Нижегородской области на карантин по гриппу.

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Теги:
Грипп Здоровье Роспотребнадзор
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