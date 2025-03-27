Госэкспертиза отклонила проект ремонта ОКН "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект реставрации ОКН "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде.
Как сообщается на портале ГИЗ ЕГРЗ, информация об отклонении проекта поступила в реестр 31 марта 2025 года.
Отмечается, что объект культурного наследия регионального значения "Общежитие для рабочих" построен в 1863 году. Здание является частью ОКН "Комплекс судостроительного завода И. С. Колчина - У. С. Курбатова", расположенного на улице Красная Слобода, 8 в Нижнем Новгороде.
Заказчиком проекта выступил ИП Мария Изместьева из Санкт-Петербурга, проектную документацию готовили нижегородские ООО "Истоки" и ООО "Велес".
Ранее сообщалось, что для восстановления ОКН "Охотничий домик" в Выксунском районе Нижегородской области ищут инвестора. Также сообщалось, что на ремонт ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде выделено 850 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+