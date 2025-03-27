Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2025 12:48  [6] АПЗ помог приобрести поликлинический аудиометр в больницу №1 Арзамаса
01 апреля 2025 12:46  [34] Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области почти на 14%
01 апреля 2025 12:35  [49] В апреле в "Поездах здоровья" примут жителей 20 округов Нижегородской области и 5 районов Нижнего Новгорода
01 апреля 2025 12:33  [44] Более 40 мероприятий для нижегородцев "серебряного возраста" проведут в апреле
01 апреля 2025 12:32  [72] Госэкспертиза отклонила проект ремонта ОКН "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде
01 апреля 2025 12:15  [95] Новые правила проката СИМ в Нижнем Новгороде вводятся с 2 апреля
01 апреля 2025 11:48  [114] Артём Кавинов: "Наша главная задача на всех уровнях власти - работать для людей, ориентируясь на их интересы и запросы"
01 апреля 2025 11:36  [171] Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода
01 апреля 2025 11:23  [145] Вирусолог напомнил, что не все антибиотики помогают прит микоплазменной инфекции
01 апреля 2025 10:58  [148] В Ленинском районе Нижнего Новгорода к следующему отопительному сезону полностью обновят две котельные
Общество

Госэкспертиза отклонила проект ремонта ОКН "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде

01 апреля 2025 12:32  [72] Общество

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект реставрации ОКН "Общежитие для рабочих" в Нижнем Новгороде. 

Как сообщается на портале ГИЗ ЕГРЗ, информация об отклонении проекта поступила в реестр 31 марта 2025 года.

Отмечается, что объект культурного наследия регионального значения "Общежитие для рабочих" построен в 1863 году. Здание является частью ОКН "Комплекс судостроительного завода И. С. Колчина - У. С. Курбатова", расположенного на улице Красная Слобода, 8 в Нижнем Новгороде.

Заказчиком проекта выступил ИП Мария Изместьева из Санкт-Петербурга, проектную документацию готовили нижегородские ООО "Истоки" и ООО "Велес".

Ранее сообщалось, что для восстановления ОКН "Охотничий домик" в Выксунском районе Нижегородской области ищут инвестора. Также сообщалось, что на ремонт ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде выделено 850 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Ремонтные работы Реставрация
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 10:00  [664] Усадьбу Савиновой в Нижнем Новгороде продали за 15 млн рублей
21 марта 2025 09:00  [952] Еще 23 нижегородских ОКН внесли в госреестр
20 марта 2025 19:13  [947] Дом И.О. Симанского в Нижнем Новгороде признали ОКН 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph