Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области почти на 14% Общество

По итогам 2024 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области сократилась на 13,8%. Такие данные приведены в отчете антинаркотической комиссии Нижегородской области.

В частности, число нижегородцев с подтвержденным диагнозом ВИЧ в 2024 году стало 1323 вместо 1535 годом ранее.

Кроме того, количество наркоманов с этим диагнозом в регионе по итогам минувшего года также сократилось: 253 против 328 в 2023 году.

В рамках комплексной профилактической работы Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД регулярно проводит тематические семинары. Почти 20 тысяч нижегородцев являются волонтерами по профилактики наркомании и токсикомании.

В минувшем гоу в районах области провели почти 1750 различных мероприятий по продвижению здорового образа жизни и укрепления традиционных семейных ценностей.

Ранее сообщалось, что наркоманов в Нижегородской области в 2024 году стало меньше.