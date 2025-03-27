Нижегородец продал машину и перевел мошенникам 500 тысяч рублей Происшествия

Мошенники убедили жителя Советского района областного центра продать машину и перевести полмиллиона рублей на "безопасный" счет. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

61-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что на имя нижегородца якобы оформлен кредит под залог его машины. Чтобы предотвратить последствия "мошеннической схемы", злоумышленник настоятельно рекомендовал как можно скорее продать автомобиль, а полученные средства положить на указанные реквизиты.

Потерпевший выполнил все рекомендации и перевел средства на продиктованный ему счет. Лишь затем мужчина осознал, что стал жертвой обмана. Он обратился в полицию с заявлением, а проданный автомобиль выкупил.

По факту мошенничества возбуждено дело, злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, мошенники обманули методиста техникума и декана академии на сумму более 4 млн рублей.