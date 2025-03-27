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Общество

Наркоманов стало меньше в Нижегородской области по итогам 2024 года

01 апреля 2025 10:13  [129] Общество

По итогам 2024 года число преступлений в регионе, связанных с наркотиками, уменьшилось на 10,2%. Такие данные приводит антинаркотическая комиссия Нижегородской области в своем отчете. 

Всего в прошлом году в области зарегистрировали 3585 наркопреступлений против 3994 в 2023 году.

Число лиц, употребляющих наркотики по немедицинским показателем, также снизилось - со 7157 до 7140 человек (-0,2%). Количество наркозависимых, получающих медпомощь в стационарах, сократилось с 960 в 2023 году до 868 в прошлом году.

Также в регионе стало меньше токсикоманов: если в 2023 году таковых насчитывалось 257, то в 2024 году их было только 241.

Показатель статистики, связанный с уровнем первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, в регионе также уменьшился за год: с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

С 24 марта по 4 апреля 2025 года нижегородцы могут анонимно сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" (6+).

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Теги:
МВД Наркотики Статистика
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