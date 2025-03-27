Около 1,7 тысячи вакансий открыто в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области по итогам первого квартала 2025 года открыто почти 1,7 тысячи вакансий.

Как рассказали в областной службе занятости, за это время около 4 тысяч работодателей обратились в кадровый центр "Работа России", что свидетельствует об активном рынке труда.

Квалифицированные специалисты наиболее востребованы в таких ключевых отраслях, как обрабатывающее производство, торговля и логистика.

Индивидуальный подход к каждому работодателю с закреплением кадрового консультанта от нижегородской службы занятости стал эффективной стратегией. Как подчеркнул руководитель службы по труду и занятости региона Игорь Пантюхин, такие меры позволяют не только удовлетворять потребности в найме, но и поддерживать компании в сложных бизнес-ситуациях.

Рост зарплат и спрос на высококвалифицированных специалистов также свидетельствуют о позитивных изменениях на рынке труда в Нижегородской области. Это может быть связано с развитием технологий и необходимостью адаптации к новым требованиям.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект "Кадры".

Ранее сообщалось, что менеджеру по продажам в Нижнем Новгороде работодатели предлагают до 90 тысяч рублей.