Спрос на водителей такси в Нижегородской области увеличился на 107% Экономика

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, что за последний год в Нижегородской области спрос на водителей такси вырос на 107%, а зарплаты этих специалистов увеличились на 36%.

В целом по России ситуация выглядит схожей. За год работодатели разместили более 21,2 тысячи вакансий для водителей, что на 58% больше по сравнению с 2023 годом. Наибольшее количество вакансий зафиксировано в крупных городах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако Нижегородская область также показала значительный рост в спросе на таксистов.

Средняя зарплата водителей по стране за последний год выросла на 39%, достигнув 148,4 тысячи рублей. В некоторых регионах, таких как Дагестан, Северная Осетия и Приморский край, зарплаты могут превышать 180 тысяч рублей. В Нижегородской области средний доход водителей такси составил более 142,5 тысячи рублей, что на 36% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди предложений для водителей такси популярны гибкие графики. Так, в более чем 9 тысячах вакансий зафиксирована возможность работать по гибкому расписанию, что стало на 51% более распространенным в сравнении с предыдущим годом. Вахтовая работа также набирает популярность: число вакансий с таким графиком увеличилось на 78%, а медианная зарплата для вахтовиков составила 179 тысяч рублей.

Кроме того, количество вакансий с частичной занятостью или проектной работой выросло на 122%, достигнув 12,2 тысячи предложений. Это делает работу водителем более доступной для людей, ищущих подработку или альтернативные формы занятости.

Несмотря на высокий спрос, конкуренция среди водителей такси в Нижегородской области остаётся довольно сильной. В среднем на одну вакансию приходится более 7,3 активных резюме. Интерес к данной профессии среди местных жителей даже превышает спрос со стороны работодателей.

На фоне высокого спроса на водителей такси в других регионах, таких как Чукотский АО и Мурманская область, конкуренция среди соискателей в некоторых российских субъектах значительно выше. В частности, в Ингушетии и Туве на одну вакансию приходится до 52 и 32 активных резюме соответственно.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области в будущем может исчезнуть профессия водителя такси.