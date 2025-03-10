Нижегородец получил 3 года, пытаясь заработать на передаче взятки Происшествия

Заработать на передаче взятки хотел житель Нижнего Новгорода. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина получил 4,5 млн рублей от родственников друга, который находится под стражей за преступление связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Это первая часть взятки, которую планировали заплатить за изменение меры пресечения и назначение судом более мягкого наказания задержанного.

При этом фигурант уголовного дела выступал лишь как посредник - хотел передать взятку двум другим соучастникам. Они и обещали договориться с правоохранительными органами. Уголовные дела в отношении соучастников по факту мошенничества выделены в отдельные производства.

В октябре 2024 года посредника задержали. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Нижегородский районный суд признал мужчину виновным. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что средняя взятка в Нижегородской области снизилась до 174,5 тысячи рублей.